شريف حتة: حملة 100 يوم صحة تجربة رائدة.. وتتلقى إقبالًا من المواطنين

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن تحسين صحة المواطن هي الفكرة الأساسية التي انطلقت منها الحملات الرئاسية والتي جاء رأسها حملة 100 مليون صحة، متابعًا أن مبادرة 100 يوم صحة تعتبر نموذجًا مصغرًا من الحملات التي تم إطلاقها من قبل، حيث تقدم كافة الخدمات بشكل مصغر للأماكن النائية والبعيدة.



وأضاف “حتة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن هذه الحملات تتلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث تسود حالة من الوعي حول أهمية الكشف والمتابعة، مؤكدًا أن حملة 100 يوم صحة تجربة رائدة.



وأكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، أهمية الوقاية فهي توفر على المريض عناء المرض وتكلفته، وذلك من خلال اتباع إجراءات بسيطة كالاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة .