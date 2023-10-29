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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«عمل الإسكندرية» تستقبل وزير الشباب والرياضة في وحدة تدريب متنقلة بالمحافظة

صدى البلد

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية؛ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك أثناء زيارته للمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، وتنظيم جولة تفقدية لبرامج التدريب المهنى المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها للمدينة الشبابية تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة. 

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في القرى الاكثر احتياجا ومبادرة “مهنتك مستقبلك” لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتوفير الدعم والمساندة للشباب في المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة أو متوسطة.

وأكد محمد كمال، مدير المديرية، خلال اللقاء مع وزير الشباب والرياضة، أن وزارة العمل تسعى لتأهيل الشباب من الجنسين، وتشجيع الشباب على التدريب بالمهن المختلفة لإكسابهم الخبرة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأثنى الوزير بدوره على الجهد المتميز الذى تقوم به الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل. 

وقال مدير المديرية إنه تم فتح جميع المقرات لاستضافة الوحدة المتنقلة خلال فترات التدريب، مضيفا أنه جرى البدء بالدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة عقب نقل الوحدة الأسبوع الماضى مباشرة ومدتها 3 أسابيع بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، وذلك بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات، وتم اختيارهم من قبل الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية.

وأوضح أن الوحدة المتنقلة ستتواجد بمنطقة أبو قير لمدة 3 أشهر وطبقا لاحتياجات المنطقة مجاناً لتوفير الحياة الكريمة لهم.                                 

ولفت إلى أنه ستتم متابعة المتدربين باستمرار ، وأن أوائل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون على شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم، وأيضاً سوف توفر لهم المديرية فرص عمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

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