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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم السرقات بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الأقصر – المنيا – أسوان - الجيزة) من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية .

ففى مديرية أمن الأقصر تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض صاروخ كهربائى – مقص حديدى ) بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (22) واقعة بدوائر مراكز شرطة ( قوص ، إسنا ، القرنة( وقسم شرطة (الأقصر) ، وأرشدا عن22 دراجة نارية . 

وفى مديرية أمن المنيا ، تم ضبط (4 أشخاص “3 منهم لهم معلومات جنائية” – بينهم عميلان سيئا النية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وبحوزة أحدهم (فرد محلى وطلقتين) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة بدوائر مراكز شرطة (مغاغة ، العدوى ، أبو قرقاص بالمنيا ، "قسمى شرطة" المقطم ، الموسكى بالقاهرة ) ، وأرشدوا عن (14 دراجة نارية) وكذا دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية " مطموستين الشاسية "

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان ) لقيامهم بإستيقاف (مصور – عامل بمركب سياحى – مقيمان بدائرة القسم) وسرقة (لاب توب والشاحن الخاص به - 2 هاتف محمول - 2 ساعة يد ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.

ونجحت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق – عاملان) بحوزتهم ( 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء – مجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريباً – سور حديدى بطول 5 متر – عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام ) وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم ، لتسليمها (لمالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ) أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر بإتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات.

وتبين أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن " أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة . 

كما تم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بإستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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