السياحة والآثار تطلق فيلما قصيرا عن جامع سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلما قصيرا عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، والذي افتتحه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في شهر سبتمبر الماضي.

وتم الانتهاء من مشروع ترميم الجامع، لإضافة مزار أثري وسياحي جديداضمن المزارات التي يمكن زيارتها بالقلعة، بما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها.

وتشهد المنطقة الأثرية أعمال ترميم وتطوير لمزاراتها، ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها لتحسين التجربة السياحية، وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.