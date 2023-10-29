بسبب اختطاف والده في كولومبيا.. استبعاد نجم ليفربول من مواجهة نوتنجهام

قرر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبعاد الكولومبي لويس دياز من قائمة الفريق لمواجهة نوتنجهام المقرر لها اليوم الأحد في تمام الرابعة مساء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لاعب الفريق، بسبب اختطاف والده.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر حسابه على منصة "إكس": لويس دياز ليس ضمن تشكيلة ليفربول اليوم لأنه يواصل التعامل مع وضع عائلته في كولومبيا حيث تم اختطاف والديه في بارانكاس".

وأضاف:" تم إنقاذ والدته من قبل الشرطة، بينما لا توجد تحديثات حتى الآن عن والده".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.