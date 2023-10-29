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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي .. تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر في في قطاع غزة، اليوم الأحد، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب لتهديد إسرائيل مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة “إكس”، “نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس.. المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات التي لجأت إلى هناك”.

وأضاف: “القانون الدولي الإنساني واضح: يجب حماية المستشفيات من قبل جميع أطراف النزاع.. عندما يطلب من المستشفيات الإخلاء، لا يمكن للجميع المغادرة.. ليس من الممكن ببساطة نقل الجرحى أو أولئك الذين يعانون من العناية المركزة أو مشاكل التنقل”.

وتابع: “يجب حماية المستشفيات.. ويجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية قادرين على العمل بأمان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيطه اليوم، يؤوي 14 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء.

تحذير شديد اللهجة من الصليب الأحمر بعد تهديدات إسرائيل لـ مستشفى القدس

يؤوي 14 ألف مدني .. الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر بعد قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر منصة “إكس”: “حاليًا، يقيم في مستشفى القدس بغزة 14 ألف مدني نازح، معظمهم من الأطفال والنساء”.

وكان  الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أعلن في وقت سابق من اليوم، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس بشكل فوري لأنه سيتم قصفه.

مستشفى القدس قطاع غزة غزة إسرائيل

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