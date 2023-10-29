الكشف عن الخسائر البشرية في جيش الاحتلال منذ بدء الهجمات البرية على غزة

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 3 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم 2 في حالة خطيرة منذ بدء الهجمات البرية علي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن اشتباكا مسلحا يدور في منطقة إيرز شمال قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "معاريف" أن وابلا من قذائف الهاون تم إطلاقه نحو موقع إيرز العسكري.

كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن قذائف هاون استهدفت تجمعًا للجيش قرب إيرز.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام مواصلة دك الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف دبابتين لقوات الاحتلال المتوغلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".