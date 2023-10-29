الصحة الفلسطينية: العدوان يستخدم صواريخ تسبب تشوها كاملا للجسم وإذابة للأطراف

تحدث أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، عن تفاصيل الوضع داخل قطاع غزة، قائلا: الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات مستمرة بحق الطواقم الطبية والمستشفيات، متابعا: الاحتلال يهدد بشكل مباشر مستشفى القدس وقبله مجمع الشفاء.

وأضاف “أشرف القدرة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن الاحتلال يرغب في تدمير منظومة الاحتياجات الصحية، مشددا على أن النظام الصحي في قطاع غزة تعرض للإنهيار بشكل كامل، حيث وصلت نسبة إشغال الاسرة وصل إلى نسبة 170%.

وأكمل: فقدنا القدرات الدوائية والوقود، مما أدي إلى توقف 12 مستشفى عن الخدمة، و32 مركز من الرعاية الأولية، مشددا على أن المنظومة الصحية تعمل بنسبة 30% من كوادرها الطبية.

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم صواريخ جديدة، تعمل على تشوية الأجساد بالكامل، وإحداث حروق من الدرجة الثالثة والرابعة وإذابة للأطراف، منوها بأن الطواقم الصحية تناشد الجهات للتعرف على هذه الصواريخ وتوفير الأدوية المناسبة لها.

وشدد على أن الطواقم الطبية اقسمت على البقاء في المستشفيات دون إخلاء، وسنبقى بجوار الجرحى والمتواجدين، بالرغم من التهديدات المباشرة والمستمرة من الاحتلال.