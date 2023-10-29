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الأوقاف: تجديد تكليف سوزان سمير مديرًا عامًا للإحصاء وهاني أحمد مديرًا لتأمين المعلومات

صدى البلد

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد تكليف سوزان سمير جمعة محمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .


اعتمد أ.د محمد مختار جمعة تجديد تكليف المهندس هاني أحمد عدلي محمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات وتجديد تكليف المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم بتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني .

وزير الأوقاف يفتتح الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية | ويؤكد: لقاء وطني بامتياز يجمع نخبة من القامات

الأوقاف: 25 ألف صك إطعام زيادة عن العام الماضي حتى تاريخه


كلف أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 3 نوفمبر  بعنوان: " الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية " من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بمدينة القاهرة.


واعتمد وزير الأوقاف (40) خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين من محافظة : (الغربية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية  والمراكز الثقافية 2023م .

 

وفي سياق آخر قال وزير الأوقاف إن التاريخ يسجل الآن أكبر جريمة موثقة في تاريخ البشرية بقتل شعب أعزل بدم بارد استهدافا وحصارا وتجويعا على يد إسرائيل وداعميها


وأضاف: قصف المستشفيات وتهديدها جريمة إنسانية بتوقيع إسرائيلي تكشف الوجه القبيح للاحتلال وداعميه

 

 

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