عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: نمارس ضغوطًا على إسرائيل لإعادة الاتصال في غزة

صدى البلد

مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل لإعادة الاتصال في غزة بعد قطع خدمة الهاتف والإنترنت أواخر الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي – الذي ترك المدنيين ومنظمات الإغاثة والصحفيين دون أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي – وسط قصف إسرائيلي عنيف للقطاع. ويبدو أن الخدمة عادت تدريجياً يوم الأحد.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أهمية استعادة الخدمة في غزة.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة أجريت معه الأحد، على أهمية شبكات الاتصالات في غزة.

وقال سوليفان لقناة 'إم إس إن بي سي' 'ليس لدينا صورة مثالية لما يحدث في غزة. نشعر بقوة أن استعادة تلك الاتصالات كانت أمرا بالغ الأهمية'. 'لأن عمال الإغاثة بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التواصل، يجب أن يكون المدنيون قادرين على التواصل، وبالطبع، يحتاج الصحفيون إلى أن يكونوا قادرين على توثيق ما يحدث في غزة لإبلاغ العالم الأوسع عنه'.

واضاف: 'لقد كان هذا شيئًا اهتممنا به وعملنا عليه، ويسعدنا أن نرى هذا الترميم'.

الامن القومي الامريكي الولايات المتحدة ستشار الأمن القومي الأمريكي قصف اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

موضوعات متعلقة

قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط

عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. جويتريش لقادة العالم: احذروا الوقوع في حافة الهاوية

إسرائيلي لقادة جيش الاحتلال: سـ.فكنا ما يكفي من الدمـ.اء أوقفوا ضرب غزة لعدم إيذاء الرهائن

الرئيس الجزائري: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين.. وما يحدث في غزة جرائم ضد الإنسانية

الأردن ينفي استخدام قواعده لتزويد إسرائيل بأسلحة أمريكية

إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء .. إيران تشعر بالقلق من الانجرار إلى الحرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: السكان والمرضى تعرضوا للاختناق في مستشفى القدس بغزة

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة .. غدا

ترشيحاتنا

مفاجأة حول إقصاء الأهلي من الدوري الإفريقي

ميدو عن هزيمة من صن داونز : الأهلي يفتقد هذا اللاعب

بأثر رجعي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات الشهر المقبل.. فيديو

مجدي عبد الغني: موديست صفقة فاشلة والأهلي يحتاج لمهاجم أجنبي قوي

تعادل إيجابي بين ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

بعد قرار وزارة التموين .. تعرف علي أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب منع الوقود.. كيف يتنقل الفلسطينيون داخل غزة.. شاهد

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

اختار الموت وحيدا بدل وجع الفراق.. كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة رحيله؟

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

فيديو

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ