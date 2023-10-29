الولايات المتحدة: نمارس ضغوطًا على إسرائيل لإعادة الاتصال في غزة

مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على إسرائيل لإعادة الاتصال في غزة بعد قطع خدمة الهاتف والإنترنت أواخر الأسبوع الماضي، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي – الذي ترك المدنيين ومنظمات الإغاثة والصحفيين دون أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي – وسط قصف إسرائيلي عنيف للقطاع. ويبدو أن الخدمة عادت تدريجياً يوم الأحد.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أهمية استعادة الخدمة في غزة.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مقابلة أجريت معه الأحد، على أهمية شبكات الاتصالات في غزة.

وقال سوليفان لقناة 'إم إس إن بي سي' 'ليس لدينا صورة مثالية لما يحدث في غزة. نشعر بقوة أن استعادة تلك الاتصالات كانت أمرا بالغ الأهمية'. 'لأن عمال الإغاثة بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التواصل، يجب أن يكون المدنيون قادرين على التواصل، وبالطبع، يحتاج الصحفيون إلى أن يكونوا قادرين على توثيق ما يحدث في غزة لإبلاغ العالم الأوسع عنه'.

واضاف: 'لقد كان هذا شيئًا اهتممنا به وعملنا عليه، ويسعدنا أن نرى هذا الترميم'.