أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: ضغوط عالمية بسبب توفير ستارلينك إلى غزة.. وأخطر تطبيقات على أطفالك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع ارتفاع أسعار هواتف الفلاجشيب أصبح اقتنائها يشكل معضلة كبيرة بالنسبة للكثيرين، حيث يبدأ سعر بعض الماركات من 30 ألف جنيه، ولكن على الجانب الآخر هناك هواتف تتميز بإمكانات فائقة تقترب من الفلاجشيب مع سعر مناسب للغاية، ومن بين هذه الهواتف OPPO A96 من شركة أوبو الصينية.



أثبت هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج كفاءة عالية للغاية بين المستخدمين، حيث لاقى إعجابًا كبيرًا من المستخدمين، ويضم الهاتف معالج قوي يقدم أداءًا ممتازًا لساعات طويلة من الاستخدام إلى جانب بطارية جبارة، وشاشة وكاميرا بدقة عالية.



أصدرت مؤخرًا شركة شاومي الصينية، واحدًا من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام الأندرويد المخصصة للفئة المتوسطة، وهو جهاز Xiaomi Pad 6، والذي يضم عدداً من التقنيات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة وكاميرا خلفية فائقة.



لا يوفر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب ، طريقة محددة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك، ومع ذلك، هناك علامات معينة يمكن أن تشير إلى ما إذا تم حظرك أم لا.



حذرت شركة SafeWise المتخصصة في التكنولوجيا الأمنية واختبار المنتجات عبر الإنترنت بأن هناك عدد من التطبيقات الشائعة تعد هي الأخطر على الأطفال.



اعترف الملياردير، إيلون ماسك بأنه يشعر بضغوط عالمية بعد تقديمه خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك Starlink إلى غزة بعد الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات الهاتفية الذي شهده القطاع على مدار الأيام القليلة الماضية.

