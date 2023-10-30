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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: ضغوط عالمية بسبب توفير ستارلينك إلى غزة.. وأخطر تطبيقات على أطفالك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص موبايل أوبو OPPO بإمكانات الفلاجشيب 

 

مع ارتفاع أسعار هواتف الفلاجشيب أصبح اقتنائها يشكل معضلة كبيرة بالنسبة للكثيرين، حيث يبدأ سعر بعض الماركات من 30 ألف جنيه، ولكن على الجانب الآخر هناك هواتف تتميز بإمكانات فائقة تقترب من الفلاجشيب مع سعر مناسب للغاية، ومن بين هذه الهواتف OPPO A96 من شركة أوبو الصينية.

 

مواصفات جبارة وأداء ممتاز.. أقوى موبايل شبابي من سامسونج


أثبت هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج كفاءة عالية للغاية بين المستخدمين، حيث لاقى إعجابًا كبيرًا من المستخدمين، ويضم الهاتف معالج قوي يقدم أداءًا ممتازًا لساعات طويلة من الاستخدام إلى جانب بطارية جبارة، وشاشة وكاميرا بدقة عالية.

 

أفضل تابلت للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi Pad 6


أصدرت مؤخرًا شركة شاومي الصينية، واحدًا من أفضل أجهزة التابلت التي تعمل بنظام الأندرويد المخصصة للفئة المتوسطة، وهو جهاز Xiaomi Pad 6، والذي يضم عدداً من التقنيات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية ضخمة وكاميرا خلفية فائقة.    

 

كيف تعرف إذا تم حظرك على واتساب WhatsApp ؟


لا يوفر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب ، طريقة محددة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك، ومع ذلك، هناك علامات معينة يمكن أن تشير إلى ما إذا تم حظرك أم لا.  

 

احذفها فورًا.. أخطر تطبيقات على أطفالك


حذرت شركة SafeWise المتخصصة في التكنولوجيا الأمنية واختبار المنتجات عبر الإنترنت بأن هناك عدد من التطبيقات الشائعة تعد هي الأخطر على الأطفال.

 

إيلون ماسك يعترف: ضغوط عالمية بسبب توفير ستارلينك إلى غزة


اعترف الملياردير، إيلون ماسك بأنه يشعر بضغوط عالمية بعد تقديمه خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك Starlink إلى غزة بعد الانقطاع التام للإنترنت والاتصالات الهاتفية الذي شهده القطاع على مدار الأيام القليلة الماضية.  
 

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