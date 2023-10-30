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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات جبارة وأداء ممتاز.. أقوى موبايل شبابي من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A34

أثبت هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج كفاءة عالية للغاية بين المستخدمين، حيث لاقى إعجابًا كبيرًا من المستخدمين، ويضم الهاتف معالج قوي يقدم أداءًا ممتازًا لساعات طويلة من الاستخدام إلى جانب بطارية جبارة، وشاشة وكاميرا بدقة عالية. 

 

وجاء Galaxy A34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية Vision Booster، ووزن 199 جرامًا، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم Galaxy A34 كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 1.8 بوصة، ووحدة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 2.4، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

ويعمل Galaxy A34 بمعالج من نوع Dimensity 1080 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

 

ويحتوي Galaxy A34 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع  4 ألوان ، ونظام التشغيل أندرويد.

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري بسعر حوالي 10 آلاف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

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