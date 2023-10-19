بطارية 6000 مللى أمبير.. أقوى موبايل سامسونج للشباب في السوق

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف خاصة من الشباب على هاتف يقدم سعة بطارية كبيرة يمكنها التحمل لساعات من الاستخدام، ومن بين أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة سامسونج يعد Galaxy M33 أفضلها حيث يحتوي على بطارية ضخمة، ومواصفات مميزة إلى جانب سعر مناسب.

وجاء Galaxy M33 بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، ودقة 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتأتي الشاشة بتصميم على شكل حرف V للكاميرا الأمامية، ومحمية بواسطة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم Galaxy M33 بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لبيانات العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.

ويحتوي Galaxy M33 على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد، ومقبس صوت قياس 3.5 ملميتر، وميزة Dolby Atmos.



ويعمل Galaxy M33 بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1280، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy M33 في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و750 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .