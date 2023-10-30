عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. ماذا قدمت ديانا كرازون للقضية الفلسطينية؟

ديانا كرزون
ديانا كرزون

تحتفل اليوم الفنانة ديانا كرزون بعيد ميلادها حيثأنها من مواليد 30 أكتوبرعام 1983.

 

نبذه عن حياتها 

ولدت ديانا في الكويت  نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية انفصلا لاحقا.



وتعتبر ديانا  هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود،  ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة  أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. 

 

 

وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد".

 

مشوارها الفني 

وبدأت ديانا  الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان.

 

ماذا قدمت ديانا كرزون للقضية الفلسطينية 

ومنذ اندلاع الأزمة الفلسطينة وتعرضها للعدوان من قبل قوات الاحتلال وتبنت ديانا كرزون الدفاع عنهم والدعاء لهم بتخطى هذه الأزمة.

الأمر لم يصل عند هذا الحد بل قامت بطرح أغنية تضاما مع الشعب الفلسطيني بعنوان الشعب البطل.

 

ديانا كرزون الفنانة ديانا كرزون القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

ابنة عمرو دياب تثير أزمة على السوشيال ميديا بسبب هذه الصور

أخبار الفن| إليسا بملابس جريئة في موسم الرياض.. ووفاة خالة أحمد فهمي

قرار جديد من نقابة المهن التمثيلية بشأن طلاب معهد الفنون المسرحية

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

وفاة خالة أحمد فهمي وهذه تفاصيل العزاء

للمرة الثانية .. خالد النبوي يخوض الموسم الرمضان المقبل بمسلسل "إمبراطورية م"

ممثلة شهيرة تصدم جمهورها: جدي قاطعني عامين بسبب التمثيل

قبل رحيله بأسبوع .. ممثل شهير ينشر صورة من نفس مكان وفاته ويصدم الجمهور

ترشيحاتنا

دعاء في الصباح لك ولمن تحب.. 19 كلمة تخلصكما من الذنوب والهموم والتعب

عاجل.. مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 3 بسبب انقلاب دبابة على الحدود الشمالية

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية بعد إقرار الأثر الرجعي

بسبب الوقود| فشل مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

احذر.. هذه الأطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الباذنجان.. أطعمة لمرضى القولون

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

تعرف على فوائد شرب اليانسون للرضاعة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ