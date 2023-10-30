في عيد ميلادها.. ماذا قدمت ديانا كرازون للقضية الفلسطينية؟

تحتفل اليوم الفنانة ديانا كرزون بعيد ميلادها حيثأنها من مواليد 30 أكتوبرعام 1983.

نبذه عن حياتها

ولدت ديانا في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية انفصلا لاحقا.





وتعتبر ديانا هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد".





مشوارها الفني

وبدأت ديانا الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان.





ماذا قدمت ديانا كرزون للقضية الفلسطينية

ومنذ اندلاع الأزمة الفلسطينة وتعرضها للعدوان من قبل قوات الاحتلال وتبنت ديانا كرزون الدفاع عنهم والدعاء لهم بتخطى هذه الأزمة.



الأمر لم يصل عند هذا الحد بل قامت بطرح أغنية تضاما مع الشعب الفلسطيني بعنوان الشعب البطل.



