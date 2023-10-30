بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.. انقطاع الاتصال والانترنت لدى الطواقم الطبية والإنقاذ بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم انقطاع الاتصال والانترنت لدى الطواقم الطبية والإنقاذ في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت التيار الكهربائي عن مخيم جنين وسط إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الشركة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وأضافت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.