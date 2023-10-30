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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من شركة الاتصالات الفلسطينية بشأن انقطاع الاتصال والإنترنت في غزة

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

 

وقالت الشركة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

 

وأضافت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر انقطاع في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسبب القصف الإسرائيلي العنيف من محاور عدة.

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