أمطار رعدية وأسعار الذهب تخالف التوقعات.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما شهد سعر المعدن قفزة قوية على مدار أيام الشهر الحالي ، وتخطت بسعر جرام الذهب من عيار 24 إلى أكثر من 3000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة شهور.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم، الاثنين 30 أكتوبر 2023، وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا خلال اليومين الماضيين بقيمة 5 آلاف جنيه ليسجل متوسط سعر طن الحديد 42 ألف جنيه بدلا 37 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

تعتبر أرقام الطوارئ من الخدمات الهامة التي يستعين با الكثير من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أهم ما يبحث عنه الكثير يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.

يهتم الكثير بالبحث عن نشرة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس خاصة بعد سيول سقطت على طريق شرم الشيخ دهب أمس ، ما أدى إلى قطع الطريق.