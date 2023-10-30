مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالقاهرة والمحافظات اليوم في التوقيت الشتوي

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أهم ما يبحث عنه الكثير يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

ويهتم الكثير بالبحث عن توقيتات أذان الفجر وموعد أذان المغرب باستمرار والتوقيتات الأخرى مع تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة يوم الخميس الماضي.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، 8 ربيع الآخر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء مواقيت الصلاة بالقـاهـرة 4:39 ص 6:7 ص 11:39 ص 2:46 م 5:9 م 6:28 م مواقيت الصلاة بالإسكندرية 4:45 ص 6:14 ص 11:44 ص 2:50 م 5:13 م 6:33 م طنطــا 4:41 ص 6:9 ص 11:40 ص 2:46 م 5:10 م 6:29 م المنصورة 4:39 ص 6:8 ص 11:38 ص 2:44 م 5:8 م 6:27 م الزقـازيق 4:39 ص 6:7 ص 11:38 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م أسيــوط 4:38 ص 6:4 ص 11:39 ص 2:50 م 5:14 م 6:30 م سـوهاج 4:36 ص 6:1 ص 11:37 ص 2:48 م 5:12 م 6:28 م بنى سويف 4:40 ص 6:7 ص 11:39 ص 2:48 م 5:12 م 6:29 م المنـيـا 4:41 ص 6:7 ص 11:41 ص 2:50 م 5:14 م 6:31 م قـــنا 4:32 ص 5:57 ص 11:33 ص 2:45 م 5:9 م 6:24 م أســوان 4:30 ص 5:53 ص 11:32 ص 2:46 م 5:11 م 6:25 م مطـروح 4:56 ص 6:25 ص 11:55 ص 3:1 م 5:24 م 6:44 م الغردقـة 4:28 ص 5:53 ص 11:28 ص 2:39 م 5:3 م 6:19 م الخارجـة 4:41 ص 6:5 ص 11:43 ص 2:55 م 5:19 م 6:35 م الإسماعيلية 4:36 ص 6:4 ص 11:35 ص 2:42 م 5:5 م 6:24 م دمياط 4:38 ص 6:6 ص 11:36 ص 2:42 م 5:6 م 6:25 م السـلوم 5:4 ص 6:33 ص 12:3 م 3:9 م 5:32 م 6:52 م نويـبع 4:25 ص 5:52 ص 11:25 ص 2:34 م 4:57 م 6:15 م حلايــب 4:14 ص 5:36 ص 11:17 ص 2:32 م 4:58 م 6:11 م شرم الشيخ 4:26 ص 5:52 ص 11:26 ص 2:37 م 5:0 م 6:17 م الفـيــوم 4:41 ص 6:8 ص 11:40 ص 2:49 م 5:12 م 6:30 م 6أكتـوبر 4:41 ص 6:8 ص 11:40 ص 2:48 م 5:11 م 6:30 م كفر الشيخ 4:41 ص 6:10 ص 11:40 ص 2:46 م 5:10 م 6:29 م الحامول 4:40 ص 6:9 ص 11:39 ص 2:45 م 5:9 م 6:28 م بلطيم 4:41 ص 6:9 ص 11:39 ص 2:45 م 5:9 م 6:28 م طابا 4:24 ص 5:52 ص 11:24 ص 2:32 م 4:56 م 6:14 م راس سدر 4:34 ص 6:1 ص 11:33 ص 2:41 م 5:5 م 6:23 م الطـــور 4:29 ص 5:55 ص 11:29 ص 2:39 م 5:3 م 6:20 م دهب 4:26 ص 5:52 ص 11:26 ص 2:35 م 4:59 م 6:16 م ابوزنيمة 4:32 ص 5:59 ص 11:31 ص 2:40 م 5:4 م 6:21 م راس غارب 4:31 ص 5:58 ص 11:31 ص 2:41 م 5:5 م 6:22 م القصير 4:25 ص 5:50 ص 11:26 ص 2:38 م 5:3 م 6:18 م برنيس 4:19 ص 5:43 ص 11:22 ص 2:36 م 5:0 م 6:15 م سفاجة 4:27 ص 5:52 ص 11:28 ص 2:39 م 5:3 م 6:19 م مرسى علم 4:23 ص 5:47 ص 11:24 ص 2:37 م 5:1 م 6:16 م شلاتين 4:19 ص 5:41 ص 11:21 ص 2:36 م 5:1 م 6:15 م سيدى برانى 5:1 ص 6:31 ص 12:0 م 3:5 م 5:29 م 6:49 م الضبعة 4:51 ص 6:20 ص 11:50 ص 2:56 م 5:20 م 6:39 م العلمين 4:49 ص 6:17 ص 11:48 ص 2:54 م 5:18 م 6:37 م واحة سيوة 5:2 ص 6:29 ص 12:2 م 3:10 م 5:34 م 6:51 م موط (الداخلة ) 4:47 ص 6:11 ص 11:48 ص 3:0 م 5:25 م 6:40 م الفرافرة 4:51 ص 6:16 ص 11:52 ص 3:3 م 5:26 م 6:43 م البويطى 4:48 ص 6:14 ص 11:48 ص 2:57 م 5:21 م 6:38 م باريس 4:39 ص 6:3 ص 11:41 ص 2:55 م 5:19 م 6:34 م المحلة الكبرى 4:40 ص 6:9 ص 11:39 ص 2:46 م 5:9 م 6:28 م الحمام 4:41 ص 6:8 ص 11:40 ص 2:49 م 5:12 م 6:30 م نجع حمادى 4:34 ص 5:58 ص 11:35 ص 2:47 م 5:11 م 6:26 م بورسعيـد 4:36 ص 6:4 ص 11:34 ص 2:41 م 5:4 م 6:23 م السـويس 4:34 ص 6:2 ص 11:33 ص 2:41 م 5:5 م 6:23 م العريـش 4:30 ص 5:58 ص 11:28 ص 2:35 م 4:58 م 6:17 م الطـــور 4:29 ص 5:55 ص 11:29 ص 2:39 م 5:3 م 6:20 م دمنـهـور 4:43 ص 6:12 ص 11:42 ص 2:48 م 5:12 م 6:31 م ادفو 4:31 ص 5:55 ص 11:32 ص 2:45 م 5:9 م 6:24 م اسنا 4:32 ص 5:56 ص 11:33 ص 2:46 م 5:10 م 6:25 م الأقصر 4:32 ص 5:56 ص 11:33 ص 2:45 م 5:9 م 6:25 م القاهرة الجديدة 4:39 ص 6:7 ص 11:38 ص 2:45 م 5:9 م 6:27 م توشكى 4:35 ص 5:58 ص 11:38 ص 2:53 م 5:18 م 6:31 م الدلنجات 4:43 ص 6:11 ص 11:41 ص 2:48 م 5:11 م 6:30 م كاترين 4:29 ص 5:55 ص 11:29 ص 2:39 م 5:3 م 6:20 م السادات 4:43 ص 6:11 ص 11:42 ص 2:49 م 5:12 م 6:31 م مدينة 15 مايو 4:39 ص 6:7 ص 11:38 ص 2:46 م 5:9 م 6:28 م الصالحية الجديدة 4:38 ص 6:6 ص 11:37 ص 2:43 م 5:7 م 6:26 م العاشر من رمضان 4:37 ص 6:5 ص 11:36 ص 2:43 م 5:7 م 6:25 م العاصمة الادارية الجديدة 4:38 ص 6:6 ص 11:37 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م العبور 4:39 ص 6:7 ص 11:38 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م الفشن الجديدة 4:40 ص 6:7 ص 11:40 ص 2:49 م 5:13 م 6:30 م المنصورة الجديدة 4:42 ص 6:11 ص 11:40 ص 2:46 م 5:9 م 6:29 م النوبارية الجديدة 4:37 ص 6:6 ص 11:36 ص 2:43 م 5:6 م 6:25 م بدر 4:46 ص 6:14 ص 11:45 ص 2:53 م 5:16 م 6:35 م بنى مزار الجديدة 4:33 ص 6:0 ص 11:33 ص 2:42 م 5:6 م 6:23 م بورسعيد الجديدة سلام 4:33 ص 6:2 ص 11:32 ص 2:38 م 5:1 م 6:21 م بئر العبد الجديدة 4:39 ص 6:7 ص 11:37 ص 2:43 م 5:7 م 6:26 م توشكى الجديدة 4:36 ص 5:59 ص 11:39 ص 2:53 م 5:18 م 6:32 م حدائق العاصمة 4:35 ص 6:3 ص 11:34 ص 2:41 م 5:5 م 6:23 م رشيد الجديدة 4:28 ص 5:57 ص 11:27 ص 2:33 م 4:56 م 6:16 م رفح الجديدة 4:42 ص 6:11 ص 11:41 ص 2:47 م 5:10 م 6:29 م سفنكس الجديدة 4:38 ص 6:6 ص 11:37 ص 2:44 م 5:8 م 6:26 م شرق العوينات 4:30 ص 5:52 ص 11:32 ص 2:47 م 5:12 م 6:26 م غرب النوبارية 4:36 ص 6:5 ص 11:35 ص 2:42 م 5:5 م 6:24 م منوف 4:41 ص 6:9 ص 11:40 ص 2:47 م 5:11 م 6:29 م ديارب نجم 4:39 ص 6:7 ص 11:38 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م ابو تشت 4:34 ص 5:59 ص 11:35 ص 2:47 م 5:11 م 6:27 م



