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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالقاهرة والمحافظات اليوم في التوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أهم ما يبحث عنه الكثير يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

ويهتم الكثير بالبحث عن توقيتات أذان الفجر وموعد أذان المغرب  باستمرار والتوقيتات الأخرى مع تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة يوم الخميس الماضي.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-10-2023 في القاهرة والمحافظات

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، 8 ربيع الآخر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة بالقـاهـرة4:39 ص6:7 ص11:39 ص2:46 م5:9 م6:28 م
مواقيت الصلاة بالإسكندرية4:45 ص6:14 ص11:44 ص2:50 م5:13 م6:33 م
طنطــا4:41 ص6:9 ص11:40 ص2:46 م5:10 م6:29 م
المنصورة4:39 ص6:8 ص11:38 ص2:44 م5:8 م6:27 م
الزقـازيق4:39 ص6:7 ص11:38 ص2:45 م5:8 م6:27 م
أسيــوط4:38 ص6:4 ص11:39 ص2:50 م5:14 م6:30 م
سـوهاج4:36 ص6:1 ص11:37 ص2:48 م5:12 م6:28 م
بنى سويف4:40 ص6:7 ص11:39 ص2:48 م5:12 م6:29 م
المنـيـا4:41 ص6:7 ص11:41 ص2:50 م5:14 م6:31 م
قـــنا4:32 ص5:57 ص11:33 ص2:45 م5:9 م6:24 م
أســوان4:30 ص5:53 ص11:32 ص2:46 م5:11 م6:25 م
مطـروح4:56 ص6:25 ص11:55 ص3:1 م5:24 م6:44 م
الغردقـة4:28 ص5:53 ص11:28 ص2:39 م5:3 م6:19 م
الخارجـة4:41 ص6:5 ص11:43 ص2:55 م5:19 م6:35 م
الإسماعيلية4:36 ص6:4 ص11:35 ص2:42 م5:5 م6:24 م
دمياط4:38 ص6:6 ص11:36 ص2:42 م5:6 م6:25 م
السـلوم5:4 ص6:33 ص12:3 م3:9 م5:32 م6:52 م
نويـبع4:25 ص5:52 ص11:25 ص2:34 م4:57 م6:15 م
حلايــب4:14 ص5:36 ص11:17 ص2:32 م4:58 م6:11 م
شرم الشيخ4:26 ص5:52 ص11:26 ص2:37 م5:0 م6:17 م
الفـيــوم4:41 ص6:8 ص11:40 ص2:49 م5:12 م6:30 م
6أكتـوبر4:41 ص6:8 ص11:40 ص2:48 م5:11 م6:30 م
كفر الشيخ4:41 ص6:10 ص11:40 ص2:46 م5:10 م6:29 م
الحامول4:40 ص6:9 ص11:39 ص2:45 م5:9 م6:28 م
بلطيم4:41 ص6:9 ص11:39 ص2:45 م5:9 م6:28 م
طابا4:24 ص5:52 ص11:24 ص2:32 م4:56 م6:14 م
راس سدر4:34 ص6:1 ص11:33 ص2:41 م5:5 م6:23 م
الطـــور4:29 ص5:55 ص11:29 ص2:39 م5:3 م6:20 م
دهب4:26 ص5:52 ص11:26 ص2:35 م4:59 م6:16 م
ابوزنيمة4:32 ص5:59 ص11:31 ص2:40 م5:4 م6:21 م
راس غارب4:31 ص5:58 ص11:31 ص2:41 م5:5 م6:22 م
القصير4:25 ص5:50 ص11:26 ص2:38 م5:3 م6:18 م
برنيس4:19 ص5:43 ص11:22 ص2:36 م5:0 م6:15 م
سفاجة4:27 ص5:52 ص11:28 ص2:39 م5:3 م6:19 م
مرسى علم4:23 ص5:47 ص11:24 ص2:37 م5:1 م6:16 م
شلاتين4:19 ص5:41 ص11:21 ص2:36 م5:1 م6:15 م
سيدى برانى5:1 ص6:31 ص12:0 م3:5 م5:29 م6:49 م
الضبعة4:51 ص6:20 ص11:50 ص2:56 م5:20 م6:39 م
العلمين4:49 ص6:17 ص11:48 ص2:54 م5:18 م6:37 م
واحة سيوة5:2 ص6:29 ص12:2 م3:10 م5:34 م6:51 م
موط (الداخلة )4:47 ص6:11 ص11:48 ص3:0 م5:25 م6:40 م
الفرافرة4:51 ص6:16 ص11:52 ص3:3 م5:26 م6:43 م
البويطى4:48 ص6:14 ص11:48 ص2:57 م5:21 م6:38 م
باريس4:39 ص6:3 ص11:41 ص2:55 م5:19 م6:34 م
المحلة الكبرى4:40 ص6:9 ص11:39 ص2:46 م5:9 م6:28 م
الحمام4:41 ص6:8 ص11:40 ص2:49 م5:12 م6:30 م
نجع حمادى4:34 ص5:58 ص11:35 ص2:47 م5:11 م6:26 م
بورسعيـد4:36 ص6:4 ص11:34 ص2:41 م5:4 م6:23 م
السـويس4:34 ص6:2 ص11:33 ص2:41 م5:5 م6:23 م
العريـش4:30 ص5:58 ص11:28 ص2:35 م4:58 م6:17 م
الطـــور4:29 ص5:55 ص11:29 ص2:39 م5:3 م6:20 م
دمنـهـور4:43 ص6:12 ص11:42 ص2:48 م5:12 م6:31 م
ادفو4:31 ص5:55 ص11:32 ص2:45 م5:9 م6:24 م
اسنا4:32 ص5:56 ص11:33 ص2:46 م5:10 م6:25 م
الأقصر4:32 ص5:56 ص11:33 ص2:45 م5:9 م6:25 م
القاهرة الجديدة4:39 ص6:7 ص11:38 ص2:45 م5:9 م6:27 م
توشكى4:35 ص5:58 ص11:38 ص2:53 م5:18 م6:31 م
الدلنجات4:43 ص6:11 ص11:41 ص2:48 م5:11 م6:30 م
كاترين4:29 ص5:55 ص11:29 ص2:39 م5:3 م6:20 م
السادات4:43 ص6:11 ص11:42 ص2:49 م5:12 م6:31 م
مدينة 15 مايو4:39 ص6:7 ص11:38 ص2:46 م5:9 م6:28 م
الصالحية الجديدة4:38 ص6:6 ص11:37 ص2:43 م5:7 م6:26 م
العاشر من رمضان4:37 ص6:5 ص11:36 ص2:43 م5:7 م6:25 م
العاصمة الادارية الجديدة4:38 ص6:6 ص11:37 ص2:45 م5:8 م6:27 م
العبور4:39 ص6:7 ص11:38 ص2:45 م5:8 م6:27 م
الفشن الجديدة4:40 ص6:7 ص11:40 ص2:49 م5:13 م6:30 م
المنصورة الجديدة4:42 ص6:11 ص11:40 ص2:46 م5:9 م6:29 م
النوبارية الجديدة4:37 ص6:6 ص11:36 ص2:43 م5:6 م6:25 م
بدر4:46 ص6:14 ص11:45 ص2:53 م5:16 م6:35 م
بنى مزار الجديدة4:33 ص6:0 ص11:33 ص2:42 م5:6 م6:23 م
بورسعيد الجديدة سلام4:33 ص6:2 ص11:32 ص2:38 م5:1 م6:21 م
بئر العبد الجديدة4:39 ص6:7 ص11:37 ص2:43 م5:7 م6:26 م
توشكى الجديدة4:36 ص5:59 ص11:39 ص2:53 م5:18 م6:32 م
حدائق العاصمة4:35 ص6:3 ص11:34 ص2:41 م5:5 م6:23 م
رشيد الجديدة4:28 ص5:57 ص11:27 ص2:33 م4:56 م6:16 م
رفح الجديدة4:42 ص6:11 ص11:41 ص2:47 م5:10 م6:29 م
سفنكس الجديدة4:38 ص6:6 ص11:37 ص2:44 م5:8 م6:26 م
شرق العوينات4:30 ص5:52 ص11:32 ص2:47 م5:12 م6:26 م
غرب النوبارية4:36 ص6:5 ص11:35 ص2:42 م5:5 م6:24 م
منوف4:41 ص6:9 ص11:40 ص2:47 م5:11 م6:29 م
ديارب نجم4:39 ص6:7 ص11:38 ص2:45 م5:8 م6:27 م
ابو تشت4:34 ص5:59 ص11:35 ص2:47 م5:11 م6:27 م


 

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