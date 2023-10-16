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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-10-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع بداية الخريف.

 

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، ﻿1 ربيع الآخر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت القـاهـرة5:31 ص6:57 ص12:40 م3:56 م6:23 م7:41 م
مواقيت الإسكندرية5:36 ص7:3 ص12:46 م4:0 م6:28 م7:46 م
مواقيت الصلاة طنطــا5:32 ص6:59 ص12:42 م3:57 م6:24 م7:42 م
المنصورة5:30 ص6:58 ص12:40 م3:55 م6:22 م7:40 م
الزقـازيق5:30 ص6:57 ص12:40 م3:55 م6:22 م7:40 م
مواقيت الصلاة أسيــوط5:31 ص6:55 ص12:41 م3:58 م6:26 م7:41 م
سـوهاج5:29 ص6:53 ص12:39 م3:57 م6:24 م7:39 م
بنى سويف5:31 ص6:57 ص12:41 م3:58 م6:25 م7:41 م
المنـيـا5:33 ص6:58 ص12:43 م4:0 م6:27 م7:43 م
قـــنا5:25 ص6:48 ص12:35 م3:53 م6:21 م7:35 م
أســوان5:24 ص6:46 ص12:34 م3:53 م6:21 م7:35 م
مطـروح5:47 ص7:14 ص12:57 م4:11 م6:38 م7:57 م
الغردقـة5:20 ص6:45 ص12:30 م3:48 م6:15 م7:31 م
الخارجـة5:35 ص6:58 ص12:45 م4:3 م6:31 م7:45 م
الإسماعيلية5:27 ص6:54 ص12:37 م3:52 م6:19 م7:37 م
دمياط5:28 ص6:56 ص12:38 م3:53 م6:20 م7:39 م
السـلوم5:55 ص7:23 ص1:5 م4:19 م6:47 م8:5 م
نويـبع5:17 ص6:43 ص12:27 م3:43 م6:11 م7:27 م
حلايــب5:9 ص6:30 ص12:19 م3:39 م6:8 م7:20 م
شرم الشيخ5:19 ص6:43 ص12:28 م3:46 م6:13 م7:29 م
الفـيــوم5:32 ص6:58 ص12:42 م3:58 م6:26 م7:42 م
6أكتـوبر5:32 ص6:59 ص12:42 م3:58 م6:25 م7:42 م
كفر الشيخ5:32 ص6:59 ص12:42 م3:57 م6:24 م7:42 م
الحامول5:31 ص6:59 ص12:41 م3:56 م6:23 م7:41 م
بلطيم5:31 ص6:59 ص12:41 م3:56 م6:23 م7:41 م
طابا5:16 ص6:42 ص12:26 م3:42 م6:10 م7:26 م
راس سدر5:25 ص6:51 ص12:35 م3:51 م6:18 م7:35 م
الطـــور5:21 ص6:46 ص12:31 م3:48 م6:15 م7:31 م
دهب5:18 ص6:43 ص12:28 م3:44 م6:12 م7:28 م
ابوزنيمة5:23 ص6:49 ص12:33 م3:50 م6:17 م7:33 م
راس غارب5:23 ص6:49 ص12:33 م3:50 م6:18 م7:34 م
القصير5:19 ص6:42 ص12:28 م3:47 م6:14 م7:29 م
برنيس5:14 ص6:36 ص12:24 م3:43 م6:11 م7:24 م
سفاجة5:20 ص6:44 ص12:30 م3:48 م6:15 م7:30 م
مرسى علم5:16 ص6:39 ص12:26 م3:45 م6:13 م7:27 م
شلاتين5:13 ص6:35 ص12:23 م3:43 م6:12 م7:24 م
سيدى برانى5:52 ص7:20 ص1:2 م4:16 م6:43 م8:2 م
الضبعة5:42 ص7:9 ص12:52 م4:7 م6:34 م7:52 م
العلمين5:40 ص7:7 ص12:50 م4:5 م6:32 م7:50 م
واحة سيوة5:54 ص7:20 ص1:3 م4:20 م6:47 م8:4 م
موط (الداخلة )5:40 ص7:3 ص12:50 م4:8 م6:36 م7:50 م
الفرافرة5:44 ص7:8 ص12:54 م4:11 م6:39 م7:54 م
البويطى5:40 ص7:5 ص12:50 م4:7 م6:34 م7:50 م
باريس5:33 ص6:56 ص12:43 م4:2 م6:30 م7:44 م
المحلة الكبرى5:31 ص6:58 ص12:41 م3:56 م6:23 م7:41 م
الحمام5:32 ص6:58 ص12:42 م3:58 م6:26 م7:43 م
نجع حمادى5:27 ص6:50 ص12:37 م3:55 م6:23 م7:37 م
بورسعيـد5:26 ص6:54 ص12:36 م3:51 م6:18 م7:36 م
السـويس5:26 ص6:52 ص12:35 م3:51 م6:18 م7:36 م
العريـش5:20 ص6:48 ص12:30 م3:45 م6:12 م7:31 م
الطـــور5:21 ص6:46 ص12:31 م3:48 م6:15 م7:31 م
دمنـهـور5:34 ص7:1 ص12:44 م3:59 م6:26 م7:44 م
ادفو5:25 ص6:47 ص12:34 م3:53 م6:21 م7:35 م
اسنا5:26 ص6:49 ص12:35 م3:54 م6:22 م7:36 م
الأقصر5:25 ص6:49 ص12:35 م3:53 م6:21 م7:35 م
القاهرة الجديدة5:30 ص6:57 ص12:40 م3:55 م6:23 م7:40 م
توشكى5:30 ص6:51 ص12:40 م3:59 م6:28 م7:41 م
الدلنجات5:34 ص7:1 ص12:43 م3:58 م6:25 م7:43 م
كاترين5:21 ص6:46 ص12:31 م3:48 م6:15 م7:31 م
السادات5:34 ص7:1 ص12:43 م3:59 م6:26 م7:43 م
مدينة 15 مايو5:30 ص6:57 ص12:40 م3:56 م6:23 م7:40 م
الصالحية الجديدة5:29 ص6:56 ص12:39 م3:54 م6:21 م7:38 م
العاشر من رمضان5:28 ص6:55 ص12:38 م3:53 م6:21 م7:38 م
العاصمة الادارية الجديدة5:30 ص6:56 ص12:39 م3:55 م6:22 م7:39 م
العبور5:30 ص6:57 ص12:40 م3:55 م6:22 م7:40 م
الفشن الجديدة5:32 ص6:58 ص12:42 م3:58 م6:26 م7:42 م
المنصورة الجديدة5:32 ص7:0 ص12:42 م3:57 م6:24 م7:42 م
النوبارية الجديدة5:28 ص6:56 ص12:38 م3:53 م6:20 م7:38 م
بدر5:38 ص7:4 ص12:47 م4:3 م6:30 م7:47 م
بنى مزار الجديدة5:25 ص6:51 ص12:35 م3:52 م6:19 م7:35 م
بورسعيد الجديدة سلام5:24 ص6:51 ص12:34 م3:48 م6:15 م7:33 م
بئر العبد الجديدة5:29 ص6:57 ص12:39 م3:54 م6:21 م7:39 م
توشكى الجديدة5:31 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:29 م7:41 م
حدائق العاصمة5:26 ص6:53 ص12:36 م3:51 م6:18 م7:36 م
رشيد الجديدة5:19 ص6:47 ص12:29 م3:43 م6:10 م7:29 م
رفح الجديدة5:33 ص7:0 ص12:43 م3:57 م6:24 م7:42 م
سفنكس الجديدة5:29 ص6:56 ص12:39 م3:54 م6:21 م7:39 م
شرق العوينات5:24 ص6:46 ص12:34 م3:54 م6:23 م7:35 م
غرب النوبارية5:27 ص6:55 ص12:37 م3:52 م6:19 م7:37 م
منوف5:32 ص6:59 ص12:42 م3:57 م6:25 م7:42 م
ديارب نجم5:30 ص6:57 ص12:40 م3:55 م6:22 م7:40 م
ابو تشت5:27 ص6:51 ص12:37 م3:55 م6:23 م7:38 م

 

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