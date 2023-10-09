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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-10-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع بداية الخريف.

 

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، ﻿24 ربيع الأول 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة5:26 ص6:53 ص12:42 م4:2 م6:31 م7:48 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية5:31 ص6:59 ص12:47 م4:6 م6:36 م7:54 م
طنطــا5:27 ص6:54 ص12:43 م4:2 م6:32 م7:49 م
المنصورة5:26 ص6:53 ص12:42 م4:1 م6:30 م7:48 م
الزقـازيق5:25 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:30 م7:47 م
أسيــوط5:28 ص6:52 ص12:43 م4:3 م6:33 م7:48 م
سـوهاج5:26 ص6:49 ص12:41 م4:1 م6:31 م7:46 م
بنى سويف5:27 ص6:53 ص12:43 م4:3 م6:32 م7:49 م
المنـيـا5:29 ص6:54 ص12:44 م4:5 م6:34 م7:50 م
قـــنا5:22 ص6:45 ص12:36 م3:57 م6:28 م7:42 م
أســوان5:21 ص6:43 ص12:36 م3:57 م6:28 م7:41 م
مطـروح5:42 ص7:10 ص12:58 م4:17 م6:46 م8:5 م
الغردقـة5:17 ص6:41 ص12:32 م3:53 م6:22 م7:37 م
الخارجـة5:32 ص6:54 ص12:46 م4:7 م6:38 م7:52 م
الإسماعيلية5:22 ص6:49 ص12:38 م3:57 م6:27 م7:44 م
دمياط5:24 ص6:51 ص12:40 م3:59 م6:28 م7:47 م
السـلوم5:50 ص7:18 ص1:7 م4:25 م6:55 م8:13 م
نويـبع5:13 ص6:39 ص12:29 م3:49 م6:18 م7:34 م
حلايــب5:7 ص6:27 ص12:21 م3:43 م6:14 م7:26 م
شرم الشيخ5:15 ص6:40 ص12:30 م3:50 م6:20 م7:36 م
الفـيــوم5:28 ص6:54 ص12:44 م4:4 م6:33 م7:50 م
6أكتـوبر5:28 ص6:54 ص12:44 م4:3 م6:33 م7:50 م
كفر الشيخ5:27 ص6:55 ص12:44 م4:2 م6:32 م7:50 م
الحامول5:26 ص6:54 ص12:43 م4:1 م6:31 م7:49 م
بلطيم5:27 ص6:54 ص12:43 م4:2 م6:31 م7:49 م
طابا5:12 ص6:38 ص12:28 م3:48 م6:17 م7:34 م
راس سدر5:21 ص6:47 ص12:37 م3:56 م6:26 م7:43 م
الطـــور5:18 ص6:42 ص12:33 م3:53 م6:23 م7:38 م
دهب5:14 ص6:39 ص12:29 م3:49 م6:19 م7:35 م
ابوزنيمة5:19 ص6:45 ص12:35 م3:55 م6:24 م7:41 م
راس غارب5:20 ص6:45 ص12:35 م3:55 م6:25 م7:41 م
القصير5:15 ص6:39 ص12:30 م3:51 م6:21 م7:36 م
برنيس5:11 ص6:33 ص12:25 م3:47 م6:18 م7:31 م
سفاجة5:17 ص6:40 ص12:32 م3:52 م6:22 م7:37 م
مرسى علم5:13 ص6:36 ص12:28 م3:49 م6:19 م7:33 م
شلاتين5:11 ص6:32 ص12:25 م3:47 م6:18 م7:30 م
سيدى برانى5:47 ص7:15 ص1:4 م4:22 م6:52 م8:10 م
الضبعة5:37 ص7:5 ص12:53 م4:12 م6:42 م8:0 م
العلمين5:35 ص7:2 ص12:51 م4:10 م6:40 م7:58 م
واحة سيوة5:50 ص7:15 ص1:5 م4:25 م6:55 م8:11 م
موط (الداخلة )5:37 ص7:0 ص12:52 م4:13 م6:43 م7:57 م
الفرافرة5:40 ص7:4 ص12:55 م4:16 م6:46 م8:1 م
البويطى5:36 ص7:1 ص12:51 م4:12 م6:41 م7:57 م
باريس5:30 ص6:53 ص12:45 م4:6 م6:37 م7:50 م
المحلة الكبرى5:26 ص6:54 ص12:43 م4:2 م6:31 م7:49 م
الحمام5:28 ص6:54 ص12:44 م4:4 م6:33 م7:50 م
نجع حمادى5:24 ص6:47 ص12:38 م3:59 م6:29 م7:44 م
بورسعيـد5:22 ص6:49 ص12:38 م3:57 م6:26 م7:44 م
السـويس5:21 ص6:48 ص12:37 م3:57 م6:26 م7:43 م
العريـش5:16 ص6:43 ص12:32 م3:51 م6:20 م7:38 م
الطـــور5:18 ص6:42 ص12:33 م3:53 م6:23 م7:38 م
دمنـهـور5:29 ص6:57 ص12:45 م4:4 م6:34 م7:52 م
ادفو5:22 ص6:44 ص12:36 م3:57 م6:27 م7:41 م
اسنا5:23 ص6:45 ص12:37 م3:58 م6:28 م7:42 م
الأقصر5:22 ص6:45 ص12:37 م3:58 م6:28 م7:42 م
القاهرة الجديدة5:26 ص6:52 ص12:42 م4:1 م6:30 م7:47 م
توشكى5:27 ص6:49 ص12:42 م4:3 م6:34 م7:47 م
الدلنجات5:29 ص6:56 ص12:45 م4:4 م6:33 م7:51 م
كاترين5:18 ص6:42 ص12:33 م3:53 م6:23 م7:38 م
السادات5:29 ص6:56 ص12:45 م4:4 م6:34 م7:51 م
مدينة 15 مايو5:26 ص6:52 ص12:42 م4:1 م6:31 م7:47 م
الصالحية الجديدة5:24 ص6:51 ص12:40 م3:59 م6:29 م7:46 م
العاشر من رمضان5:24 ص6:51 ص12:40 م3:59 م6:28 م7:46 م
العاصمة الادارية الجديدة5:25 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:30 م7:47 م
العبور5:26 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:30 م7:47 م
الفشن الجديدة5:28 ص6:54 ص12:44 م4:3 م6:33 م7:49 م
المنصورة الجديدة5:28 ص6:56 ص12:44 م4:2 م6:32 م7:50 م
النوبارية الجديدة5:24 ص6:51 ص12:40 م3:59 م6:28 م7:46 م
بدر5:33 ص7:0 ص12:49 م4:8 م6:38 م7:55 م
بنى مزار الجديدة5:22 ص6:47 ص12:37 م3:57 م6:26 م7:42 م
بورسعيد الجديدة سلام5:19 ص6:47 ص12:35 م3:54 م6:23 م7:41 م
بئر العبد الجديدة5:25 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:29 م7:47 م
توشكى الجديدة5:28 ص6:49 ص12:42 م4:4 م6:35 م7:47 م
حدائق العاصمة5:22 ص6:48 ص12:37 م3:57 م6:26 م7:43 م
رشيد الجديدة5:14 ص6:42 ص12:30 م3:49 م6:18 م7:37 م
رفح الجديدة5:28 ص6:56 ص12:44 م4:3 م6:32 م7:50 م
سفنكس الجديدة5:25 ص6:52 ص12:41 م4:0 م6:29 م7:46 م
شرق العوينات5:22 ص6:43 ص12:36 م3:58 م6:29 م7:41 م
غرب النوبارية5:23 ص6:50 ص12:39 م3:58 م6:27 م7:45 م
منوف5:27 ص6:54 ص12:44 م4:3 م6:33 م7:50 م
ديارب نجم5:25 ص6:52 ص12:42 م4:1 م6:30 م7:48 م
ابو تشت5:24 ص6:47 ص12:39 م4:0 م6:30 م7:45 م
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