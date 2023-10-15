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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية لتعليم أطفالك الصلاة

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية لتعليم أطفالك الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أهم العبادات التي يجب على المسلمين أداؤها. ومع ذلك، قد يجد بعض الآباء صعوبة في تعليم أطفالهم الصلاة.

لحسن الحظ، هناك العديد من التطبيقات المجانية المتاحة التي يمكن أن تساعد الآباء في تعليم أطفالهم الصلاة. هذه التطبيقات مصممة خصيصًا للأطفال، وتقدم رسومًا متحركة وألعابًا ومقاطع فيديو تفاعلية لتجعل التعلم ممتعًا.

 

فيما يلي بعض من أفضل التطبيقات المجانية لتعليم أطفالك الصلاة:

 

• تطبيق "أنا أصلي"

هذا التطبيق من أفضل التطبيقات المتاحة لتعليم الأطفال الصلاة. يتضمن التطبيق رسومًا متحركة وألعابًا ومقاطع فيديو تفاعلية تغطي جميع أركان الصلاة.

• تطبيق "الصلاة للأطفال"

هذا التطبيق يشبه تطبيق "أنا أصلي"، ولكنه يتضمن أيضًا ميزات إضافية، مثل إمكانية تسجيل صوت الطفل أثناء الصلاة.

• تطبيق "الصلاة للأطفال مع نون"

هذا التطبيق يتميز برسوم متحركة جذابة ومقاطع فيديو تفاعلية تجعل التعلم ممتعًا.

• تطبيق "الصلاة للأطفال مع إسلاميات"

هذا التطبيق يتضمن رسومًا متحركة وألعابًا ومقاطع فيديو تفاعلية تغطي جميع أركان الصلاة، بالإضافة إلى معلومات حول تعاليم الإسلام.

• تطبيق "الصلاة للأطفال مع آذان"

هذا التطبيق يتميز بخاصية تنبيه الآذان التي تساعد الأطفال على معرفة وقت الصلاة.

هذه مجرد بعض من أفضل التطبيقات المجانية المتاحة لتعليم أطفالك الصلاة. يمكن للآباء اختيار التطبيق الذي يناسب احتياجات أطفالهم وأسلوب تعلمهم.

 

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام التطبيقات التعليمية لتعليم أطفالك الصلاة:

 

• اختر تطبيقًا يناسب عمر طفلك. هناك العديد من التطبيقات المتاحة للأطفال من جميع الأعمار. اختر تطبيقًا مصممًا خصيصًا للأطفال في عمر طفلك.

• استخدم التطبيق بشكل منتظم. التعلم من خلال التطبيق أكثر فعالية إذا تم استخدامه بشكل منتظم. اجعل وقت الصلاة ممتعًا وتفاعليًا من خلال استخدام التطبيق.

• لا تجبر طفلك على استخدام التطبيق. إذا لم يرغب طفلك في استخدام التطبيق، فلا تجبره. يمكنك المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

من خلال استخدام التطبيقات التعليمية، يمكن للآباء تعليم أطفالهم الصلاة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

الصلاة أنا أصلي الصلاة للأطفال إسلاميات أركان الإسلام

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