أخبار التكنولوجيا// أوبو تحدث ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي..أفضل تطبيقات مجانية لتعليم أطفالك الصلاة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمميزات Find N3 Flip.. أوبو تحدث ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي
أحدث هاتف أوبو الجديد Find N3 Flip ثورة في صناعة الهواتف الذكية، حيث جلب منظورا جديدا لفئة الهواتف القابلة للطي، بفضل ميزاته المبتكرة وترقيات تصميمه، تم إعداده لإعادة تعريف ما يمكن للمستخدمين توقعه من جهاز على شكل صدفي.
لا تدعه يفوتك.. عرض قوي على موبايل سامسونج Galaxy A24 في مصر
هاتف Galaxy A24، من أبرز الهواتف التي أصدرتها شركة سامسونج، والذي جاء بمواصفات مميزة دفعت به ليصبح من أكثر الجوالات الذكية شراء ضمن الفئة المتوسطة، لذلك توفر بعض مواقع التجارة الإلكترونية عروضا حصرية على هاتف Galaxy A24، حيث تقوم بعرض وبيع الهاتف بأسعار مخفضة كي تمنح المشترين المحتملين فرصة لشراء هاتف سامسونج المميز مقابل سعر أقل.
تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.. تسريب مواصفات سلسلة هواوي Nova 12
تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق هواتف ذكية جديدة متوسطة المدى في سوقها المحلي ضمن سلسلة نوفا Nova الشهيرة، وستطلق على هذه الهواتف الذكية الجديدة اسم Nova 12 وNova 12 Pro، وتشير أحدث الشائعات إلى أنها ستأتي مدعومة بشرائح Kirin الداخلية التابعة لـ هواوي.
تليفون الغلابة من سامسونج.. عرض قوى على أرخص هواتف جالاكسي A
يعد هاتف Galaxy A04e، من أرخص هواتف جالاكسي في السوق المصري، ومع قرب إطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة من هواتف جالاكسي "A"، قدمت بعض أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هاتف سامسونج الاقتصادي.
أفضل تطبيقات مجانية لتعليم أطفالك الصلاة
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أهم العبادات التي يجب على المسلمين أداؤها. ومع ذلك، قد يجد بعض الآباء صعوبة في تعليم أطفالهم الصلاة.