السعر لقطة .. خصم مغرى على موبايل أوبو A16 في مصر.. صور

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف شركة أوبو Oppo، تشمل تخفيضات مذهلة على أفضل هواتفها سواء من الفئة الرائدة أو المتوسطة أو المنخفضة، من أجل تقديم هذه الهواتف بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع بسعر أقل.

خصم 10% على هاتف أوبو Oppo A16 في مصر

وحصل هاتف أوبو Oppo A16، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A16، مع خصم مغري حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 10% مما يوفر ما يصل إلى 500 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo A16، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الأسود، بسعر 4499 جنيها مصريا، بدلا من 4999 جنيها مصريا.

Oppo A16

مواصفات هاتف أوبو Oppo A16

يتميز هاتف أوبو Oppo A16، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة ودرجة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع، يحتوي الجهاز أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

وجاء هاتف أوبو Oppo A16، بكاميرا خلفية ثلاثية، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو A58، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف Oppo A16، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16، بواسطة معالج من "ميدياتك" من نوع Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو، ويقترن بمعالج رسوميات PowerVR GE8320، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.