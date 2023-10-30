ما دور المحكمة الجنائية الدولية في أحداث غزة؟..أستاذ علوم سياسية يوضح|فيديو

تحدث الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

بدر الدين: إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق

وأضاف" بدر الدين" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجانب الأمريكي بدأ في تغيير وجهة نظره تجاه الأزمة الفلسطينية خاصة بعد تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من أمام معبر رفح، والذي نوه أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب ويجب محاكمة القادة على ما يحدث، وهذا دور المحكمة الجنائية الدولية أيضا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ،أن إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق خلال عملياتها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تحاول ضم الرأي العام العالمي واستعطاف الدول.

ولفت إكرام بدر الدين إلى، أن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية ضد المدنيين تعتبر إبادة وجريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن عدم التخلي أو تصفية القضية الفلسطينية، وعدم تهجير أصحاب الأرض بغزة لسيناء.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين إن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع بايدن على دخول المساعدات للأشقاء وضرورة السماع للرؤية المصرية العربية، وهذا الموقف ليس وليد الفترة الحالية وإنما تاريخيا ترفض مصر تصفية قضية العرب.



