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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل

صدى البلد

هاجم الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حكم مباراة الفريق أمس أمام سن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الحكم أفقد المباراة المتعة تماما باحتساب فاول عقب كل لمسة مشددا أن التحكيم في القارة السمراء أصبح وضعه صعب. 

 

واضاف شوبير أن الحكم ليس له اي علاقه بكرة القدم وتعمد عدم اللجوء للفار مشددا أن حكم الفار أيضا كان لها سابقة مع الأهلي في مباراته أمام اتحاد العاصمة .

 

واضاف شوبير أن الحكم “فاشل وفاسد وملهوش في كرة القدم ” مشددا أن مخرج المباراة أيضا تعمد عدم إعادة أي لقطات لصالح الأهلي خلال المباراة .

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