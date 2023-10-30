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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 400 فدان بالظهير الصحراوى وإزالة 373 حالة تعد بالمنيا

استرداد أراضي أملاك
استرداد أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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من جانبه ، أزالت الوحدات المحلية لمراكز بنى مزار - سمالوط - العدوة، 177حالة تعد منها 112 حالة بقرى (الحسينية- شلقام- أبوجرج – القيس) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، و57 حالة تعد بقرى ( شوشة –اسطال- قلوصنا – العزيمة – منقطين ) وأحياء شرق وشمال وجنوب مدينة سمالوط، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها في المهد بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا – مطاى – مغاغة - ديرمواس، من إزالة 196 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ففى مركز ومدينة المنيا تم إزالة 27 حالة تعد في قرى ( بنى محمد سلطان - نزلة حسين – البرجاية – صفط الخمار- طوخ الخيل - دمشير) وأحياء غرب وجنوب مدينة المنيا، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا من استرداد 400 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بقرية الكمال بدمشير، وفى مركز مطاى تم إزالة 136 حالة بقرى ( أبوعزيز - بردنوها - منبال) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و19 حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بقرى ( طمبدى – أبا ) بمركز مغاغة ، و14 بقرى ( بنى حرام - تل بنى عمران ) بمركز ديرمواس .

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