طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية.. تفاصيل

عقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية لتعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة، واستعراض ما تم من تطوير وتوسعات بوحدة السكتة الدماغية، والاطلاع على أحدث التوصيات العالمية والتقنيات لعلاج السكتة الدماغية، ووضع التوصيات التي من شأنها ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرضي.

شهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من الأساتذة والأخصائيين في أمراض المخ والأعصاب، والقسطرة المخية بجامعات عين شمس، واسيوط، والمنيا، وبحضور الدكتور أسامة المنشاوي، والدكتور أحمد الشافعي، وكلاء كلية الطب بجامعة المنيا، ود. نيرمين علي رئيس قسم العصبية والنفسية جامعة المنيا، ود. طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا، ود. أحمد سيف مدير الإسعاف، ود. إيمان خضر الأستاذ بطب أسيوط، بحضور الدكتور أحمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس والذي كرمه المؤتمر تقديراً لجهوده في إنشاء وتطوير وحده القسطرة المخية بقسم العصبية والنفسية بجامعة المنيا، وتكريم الدكتور محمد ممدوح اسماعيل علي دوره في تقديم خدمة العلاج المذيب للجلطات بوحدة السكتة الدماغية بالجامعة.

وأكد د. فرحات بأهمية التوعية بالسكتة الدماغية باعتبارها المسبب الثاني للوفاة بالعالم بعد امراض القلب، والمسبب الأول للإعاقات، مقدماً شكره لمنظمي المؤتمر العلمي لصالح رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها، في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، وتحسين الخدمات بالمستشفيات بمستشفيات المنيا الجامعية.

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية حول أحدث التطورات العالمية والتشخيص والعلاج والوقاية، وعلاج السكتة الدماغية من جلطات ونزيف المخ، وورشة تدريبية للقسطرة المخية وتقديم الخدمة الصحية لعدد من المرضي عن طريق البرنامج الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار والتي قام بها فريق القسطرة المخية بالجامعة الذي يترأسه الدكتور أحمد البسيوني، ويضم د.احمد الحسيني مدرس أمراض المخ والاعصاب و د.احمد ابراهيم مدرس مساعد أمراض المخ و الاعصاب، و د.كريم عبده مدرس مساعد أمراض المخ و الاعصاب.

