طبيب هندي ينهال على مريض بالضـرب والسباب .. والسبب صـادم

تعرض طبيب هندي في أحد مستشفيات الهند إلى الفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضا ويشتمه ولم يستطع تمالك أعصابه، لأن المريض لم يكشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية"الإيدز".

وظهر في الفيديو الطبيب وهو يصفع المريض ويشتمه، واضطرت المستشفى لتوضيح الأمر بعد انتشار الفيديو ،وأوضحت أن الطبيب أصيب بصدمة لا سيما أن المريض عرض الطاقم الطبي كله للخطر من التقاط عدوى فيروس الإيدز المصاب به.





كما اتخذت إجراءات عقابية بحقه، وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، تم إيقافه عن العمل على الفور،و تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية و تقديم تقرير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.