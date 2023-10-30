عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 8382 شهيدا و23 ألف جريح ضحايا عدوان الاحتلال بغزة والضفة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف فلسطيني، ونحو 2050 في الضفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضحت أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين. 

وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية المستشفى الدولي للعيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

طالبتهم بالنزوح جنوبًا.. رفض فلسطيني واسع لمنشورات الاحتلال الملقاة على سكان غزة

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

ترشيحاتنا

رشقات صاروخية لسرايا القدس.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

عائلة صديق محمد صلاح في خطر| القصة الكاملة لاختطاف والدي نجم ليفربول.. وقرار عاجل من رئيس البلاد

أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول.. وأطالب الحكومة بالرد على أزمة انقطاع الكهرباء

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب الآن بمصر

لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يحذر من ضربة “مزدوجة” للاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

طبيب يحذر من عادات خاطئة في فترة عدم استقرار المناخ

هل يمكن أن يتكاثر البشر في الفضاء؟.. إجابة ستدهشك من علماء يابانيين

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

فيديو

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ