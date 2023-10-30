الصحة الفلسطينية: 8382 شهيدا و23 ألف جريح ضحايا عدوان الاحتلال بغزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف فلسطيني، ونحو 2050 في الضفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضحت أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.