حماس: 200 ألف وحدة سكنية تضررت من الغارات الإسرائيلية على غزة

قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 200 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف حمد في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت: "الاحتلال يرتكب جرائم حرب يجب أن يحاسب ويعاقب، وواثقون بقوة وصمود وتماسك شعبنا في الداخل وتحقيق النصر في هذه المعركة".

وتابع: "قدرة كتائب القسام القتالية استطاعت أن ترد الاجتياح الفاشل، اجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته، وهناك أكثر من 15 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لقاعة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

واستطرد: "هناك شلل في المرافق الحكومية وغير الحكومية خاصة العاملة في الإغاثة بسبب نفاد الوقود، والغارات مستمرة في كل مكان وفي كل وقت بقطاع غزة وعداد القتل لم يتوقف".

