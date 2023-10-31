جلست للتشهد في الركعة الأولى سهوا فهل أجلس في الثانية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.

ورد شلبي، قائلا: إن من كان يصلى وقرأ التشهد فى غير موضعه فعليه أن يقرأه فى موضعه.

وأوضح أنه يجب أن تأتى بالتشهد الأوسط وذلك بعد الركعة الثانية لأن ما قرأته بعد الركعة الأولى كان خطأ.

وتابع: أنه من نسي شيئا فى صلاته فعليه بعد أن ينتهى من التشهد الأخير وقبل التسليم عليه أن يسجد للسهو.

أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد الأخير (( اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ))، هذا الذى كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم.

-اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك

-اللهم انى اعوذ بك من العجز الكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال

-اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المأثم والمغرم .

حكم من نسي الركوع وتذكره في التشهد

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتم صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام.

وأوضح: مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو.

