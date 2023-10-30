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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. استشهاد 3 فلسطينيين في استهداف الاحتلال لسيارة شمال غزة

صدى البلد

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غزة.

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا اُستشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اُعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.

الاحتلال الاسرائيلي السابع من أكتوبر البنية التحتية القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية القدس المحتلة اشتباكات عنيفة

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