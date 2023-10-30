جيش الاحتلال يفرض حصارا على شمال غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا محكما على شمال غزة.

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبوشمسية، إن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب، مؤكدة أن نتنياهو خرج للتو وكتب تغريدة، بأن هناك توغلا بريا محدودا لقوات جيش الاحتلال.



وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن التوغل البري الذي تم خلال الأيام الماضية، هي بمنطقة "الشاليهات" الساحلية الفارغة من الأساس من الفلسطينيين حتى من قبل الحرب، الأمر الذي جعل التلويح بالتوغل البري ما هو إلا وهم، وليس كما صور نتنياهو بأن قوات الاحتلال توغلت.