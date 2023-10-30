صحفية فلسطينية لـ قصواء الخلالي: مـ جازر الاحتلال ضدنا لا تتوقف

قالت الصحفية الفلسطينية، بيداء معمر، إن العدوان الإسرائيلي يستمر على قطاع غزة ويستمر معه كل الإجرام والوحشية لليوم الرابع والعشرين على التوالي، والأيام كلها تشبه بعضها، يتخللها مشاهد دامية ومجازر هنا وهناك وشلال دم لا يتوقف بل آلة القصف لا تتوقف.

وأضافت "معمر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل يوم يتعرض قطاع غزة إلى قصف كأنه زلزال من شدة العذابات، والأحداث متسارعة ومتتالية، والصورة اليومية للأحداث تتكرر كل يوم.

وأشارت إلى أنه منذ الصباح إلى المساء ترتفع حصيلة الشهداء بالآلاف، فاليوم ترتفع حصيلة الشهداء إلى 8 آلاف، وقد يتجاوز إلى أكثر، وعندما نقول حصيلة الشهداء هم ليسوا أرقاماً ولكن من خلف كل رقم قصة وحكاية من الألم.

ولفتت أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، وتخرج أشلاء مقطعة من تحت الأنقاض تُنْتَشَل من أطفال ونساء، فالضحايا كلها من النساء والأطفال.