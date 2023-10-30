صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

نشرت حركة حماس الفلسطينية منذ قليل فيديو لثلات نساء من الأسرى الفلسطنين، ووجهوا رسالة الى رئيس وزراء دولة الأحتلال.

الاسرى لدى حماس

فيديو الأسرى الاسرائلين

ندد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، الإثنين، وتظهر فيه 3 رهائن، ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".

وتظهر في المقطع ثلاث سيدات يجلسن جنبا إلى جنب أمام جدار.

ووجهت إحداهن في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو وطلبت إعادتهن إلى منازلهن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ماذا قالت المحتجزات الثلاث خلال الفيديو؟

السيد نتانياهو نحن موجودون في الأسر لدى حماس منذ 23 يوما، أمس (الأحد) كان هناك لقاء صحفي مع أهالي المختطفين، وكان لدينا علم بأنه كان من المفروض أن يتوقف إطلاق النار.

أنت اتفقت إنك تطلق سراحنا.

نحن نحملك مسؤولية الفشل السياسي والأمني والعسكري.

بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت الينا أحد، ولم يدافع عنا أحد ، ونحن مواطنون بريئين وبسطاء وندفع الضرائب لإسرائيل والآن نحن في الأسر في ظروف صعبة.

أنت تقتلنا جميعا.

ألا يكيفيك ما قمت به.

أنت تجعل الجيش يقتلنا.

يكفي المواطنون الإسرائيليون قتلوا.

أطلق سراحنا الآن.

أطلق سراح أسراهم.

يكفينا يكفينا لا بد لنا أن نعود لأهالينا الآن.

اردوغان

ماذا قال أردوغان؟

حركة حماس "ليست منظمة إرهابية بل هي جماعة تحرير تقاتل لحماية الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات، ونحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال"، ويتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.

كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.. لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.

بيد أن خطاب أردوغان أثار ردود فعل منددة من الجانب الغربي، إذ انتقد نائب رئيسة وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني تلك التصريحات واصفا إياها "بالخطيرة ولا تساعد في خفض التصعيد".

وتأتي العمليات العسكرية الإسرائيلية في وقت تعمل فيه تركيا على إصلاح علاقاتها مع إسرائيل بعد سنوات من الجفاء.