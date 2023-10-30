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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطلق اسم تيسير الهواري على القاعة الكبرى بفرع التجمع الخامس

صدى البلد

أقام النادي الأهلي حفل تأبين للراحل تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء وأحد أبرز رموز النادي، في حضور مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وأفراد من عائلة الهواري يتقدمهم محمد تيسير الهواري، ودينا تيسير الهواري، وسط حضور كوكبة من رموز النادي وأصدقاء ومحبي تيسير الهواري.

وألقى محمود الخطيب رئيس النادي كلمة أكد خلالها أن الراحل تيسير الهواري كان قدوة ونموذجًا يحتذى في الإخلاص للأهلي، وكان بحق رجل المواقف الصادقة بما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، أعطى خلالها الكثير على كافة المستويات، وأشار إلى أن الراحل تيسير الهواري له الكثير من المواقف المشرفة منذ عهد الكابتن صالح سليم ومرورًا بالكابتن حسن حمدي، واستمر هذا العطاء حتى أيامه الأخيرة.

من جانبه أكد محمد تيسير الهواري أنه يشعر بالفخر الشديد بتقدير مجلس إدارة النادي لوالده، مؤكدًا أن هذه اللفتة ليست جديدة على عائلة الأهلي العريقة، وأشار إلى أن الراحل كان مرتبطًا بالنادي وكل ما يتعلق به، وأنه حتى اليوم الأخير في حياته كان حريصًا على متابعة الأهلي الذي كان يعتبره بيته الأول، موجهًا الشكر إلى كل من ساهم في إقامة حفل التأبين.

وفي ختام حفل التأبين أعلن الخطيب عن إطلاق اسم الراحل تيسير الهواري على القاعة الكبيرة بفرع التجمع الخامس، كما تم منح اسمه قلادة الأهلي الذهبية وتسلمتها عائلته الكريمة.
 

النادي الأهلي تيسير الهواري لجنة الحكماء محمود الخطيب محمد تيسير الهواري مجلس إدارة النادي

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