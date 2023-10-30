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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

يعقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غداً، الثلاثاء، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لحصر جميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، في نطاق مراكز ومدن المحافظة، ووضع أولويات الإزالة لتلك التعديات.

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يحضر الاجتماع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المسئولين المعنيين.

وطالب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، خلال خطاب أرسله لرؤساء المراكز والمدن، حضور الاجتماع شخصياً دون الإنابة، مع إحضار الحصر المطلوب موضحاً به التعدي ونوعه ومساحته وتبعية التعدي وبيانات المتعدي.

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