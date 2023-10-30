أحمد شوبير يكشف موقف تجديد الأهلي لـ عمرو السولية

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف التجديد لنجم الأهلي عمرو السولية.



و كتب شوبير عبر فيسبوك :ملعب أون تايم | ترددت بعض الأخبار عن أن كولر يرفض التجديد لعمرو السولية، أعتقد إن كل ده يندرج تحت بند الشائعات، السولية أحد أعمدة النادي الأهلي في وسط الملعب والجميع يقدره ومستمر مع الفريق.

وتغلب فريق صن داونز بهدف نظيف على الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الدوري الأفريقي فى نسخته الأولي .

أحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

ويلتقى الفريقان مساء الاربعاء المقبل باستاد القاهرة فى لقاء الاياب الذى يحتاج فيه الأهلي ال الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقى .

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدروي الإفريقي.