ساحر الألوان.. 11 قصة قصيرة مترجمة الأطفال

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (ساحر الألوان) تأليف: مجموعة من المؤلفين، ترجمة: كاتبة كاتبة، رسوم: محمد مارديني.

يقدم هذا الكتاب إحدى عشرة قصة قصيرة مترجمة موجهة إلى الأطفال، غالبية أبطالها حيوانات لطيفة؛ وهي قصص تعليمية وتربوية: الأرنب الأكول، مغامرات (ميلو) الفيل مع والديه، النعامة (روزالي) النظيفة، (بلو) البطريق وفتاة الأسكيمو، (لندري) الدب الصغير الطماع، ساحر الألوان، نقار الخشب، إضافة إلى كثير من الشخصيات الطريفة.

المجموعة القصصية (ساحر الألوان) تأليف: مجموعة من المؤلفين، ترجمة: كاتبة كاتبة، رسوم: محمد مارديني. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.