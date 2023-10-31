راكبا حماره.. انتهاء حياة عامل زراعي أسفل عجلات قطار سوهاج القاهرة بالمراغة

انتهت حياة عامل زراعي في نهاية العقد الخامس من العُمر، أسفل عجلات قطار "سوهاج- القاهرة" الروسي، اثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المُشاة، مُمتطيًا حمارًا، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة.

ويفيد باصطدام قطار "سوهاج- القاهرة" بالمدعو (علي ر ا ا- 49 سنة- عامل زراعي- ومقيم دائرة المركز)، حال امتطائه حمارًا وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ببندر المراغة؛ ما أدى إلى وفاته ونفوق الحمار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وبسؤال شقيقه المدعو (محمود ر ا ا- 52 سنة- عامل- ومقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.