ختام حملة أكتوبر الوردي للتوعية بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي بدمياط

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحى بمديرية الصحة بدمياط ندوة حول سرطان الثدى وأهمية الاكتشاف المبكر تزامنا مع الشهر الوردى شهر أكتوبر ومع انتهاء شهر التوعية بسرطان الثدى و بالتعاون مع معهد رايه العالي للتجارة وبحضور السيد الدكتور محمد اسماعيل عميد المعهد والدكتور أسامة الدنون.

وفي بداية اليوم تم تنظيم ندوة عن دور التوعية في الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى ألقتها الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة ثم ندوة حاضرت فيها الدكتورة أمنية جوهر استشارى جراحة الأورام معهد أورام دمياط عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى وطرق الفحص الذاتي .



واكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ان هذه الحملات والندوات بهدف توعية الطالبات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي واثراء المجتمع بالمعلومات الطبية الصحيحة وإن الحماية تبدأ من التثقيف الصحي لتعزيز الكشف المبكر ثم التشخيص المبكّر واخيرا العلاج الشامل لسرطان الثدي.

كما تم خلال اليوم الكشف الطبى وتقديم خدمات مبادرة 100يوم صحة ( خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) من خلال الفرق الطبي بمركز مبارك بدمياط الجديدة .

وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة من خلال فريق التثقيف بإدارة دمياط الصحية بقيادة الدكتورة هالة يسري مدير التثقيف بالإدارة وتم توزيع بروشورات عن سرطان الثدى واعراضه وطريقة الفحص الذاتي و أهمية المبادرة الرئاسية صحة المرأة التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدة المصرية