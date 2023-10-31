مركز اللغات بجامعة حلوان ينظم برنامجا تدريبيا عن «الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة»

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد الكلية، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، وإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مجالات عملهم المهنية بمختلف التخصصات السياحية والفندقية، ويتكون البرنامج من 3 مستويات لغوية، بحيث يحتوي كل مستوى على 36 ساعة تدريبية، أي بواقع 108 ساعات للبرنامج ككل، ويتم التدريب بمعدل 9 ساعات أسبوعية، وبذلك يمتد البرنامج لمدة 3 أشهر متصلة، وسيكون التدريب حضورياً بمقر كلية السياحة والفنادق وأونلاين، وبعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح يحصل الطالب على شهادة معتمدة من المركز، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة التوجه لمركز اللغات.