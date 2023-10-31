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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام : مجاهدونا أجهزوا على قوة صهيونية في بيت حانون

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب القسام ، أن مجاهديها اجهزوا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كان المجاهدون داخله في بيت حانون، حيث استهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

واقتحمت قوات خاصة للاحتلال طوباس، وتبعتها تعزيزات عسكرية بعدد من الدوريات برفقة جرافتين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث استشهد مواطن وأصيب تسعة آخرون بالرصاص الحي بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وكانت صافرات الانذار دوت في محيط غلاف غزة حيث تم إطلاق رشقة صاروخية نحوه.

وفي سياق متصل، انسحبت قوات الاحتلال من قاطع صلاح الدين شرقي حي الزيتون بفعل ضربات المقاومة.

يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال النازحين في منطقة التوام ما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات معها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، نقل إثرها إلى المستشفى.

وشن طيران الاحتلال هجوما، يستهدف منزلا في حي السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.

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