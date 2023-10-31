تأسيس شركة الكرة.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بفرمان من حسين لبيب

كشف أحمد حسن نجم الزمالك والأهلي عن بشرى سارة لعشاق الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: الزمالك يقرر تأسيس شركة الكرة وستضم أحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي.

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن قرار مجلس الإدارة بتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للقلعة البيضاء لحين اختيار مدير تنفيذي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول مساء أمس الاثنين، لحسم العديد من الملفات المهمة، وتم خلاله توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.