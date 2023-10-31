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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة يشيد بوفد دعم القضية الفلسطينية برئاسة مدبولي

صدى البلد

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوصول وفد وزاري مصري رفيع المستوى ووفد من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مطار العريش دعما للقضية الفلسطينية.

وأشار هشام إلى أن وصول الوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يرسل رسالة تضامن واضحة لكافة الأطراف وعلى رأسها الشعب الفلسطيني بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها السياسية والتنفيذية والأمنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والكيانات السياسية تدعم القضية الفلسطينية نحو حل عادل وشامل.

وأضاف عبد العزيز بأن مصر لا تدخر جهدا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عن معاناته بكافة الوسائل الدبلوماسية والإغاثية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة السياسيين مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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