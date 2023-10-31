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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهى المقبلات.. طريقة عمل سمبوسة الجبن بالبسطرمة

سمبوسة
سمبوسة

السمبوسة من أشهى الأطباق والمقبلات على مائدة الطعام والتي لا غنى عنها وهى من المقبلات الخفيفة ما يجعلها من الوصفات الرائعة، وتتميز بحشوها المتنوع التي ترضي الأذواق المختلفة.
وتعد الجبن والبسطرمة والفلفل أفضل حشوات السمبوسة لأنها سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها خلال 10 دقائق فقط، مع الحفاظ على قرمشتها ومذاقها الشهي.
لذا اليوم نقدم إليك طريقة عمل سمبوسة بالجبنة والبسطرمة، والفلفل المشوي.

 

طريقة عمل سمبوسة الجبن مع البسطرمة والفلفل المشوي


المقادير
‏-  1 علبة عجينة سمبوسة
‏-  10 مكعبات جبن كريم كيري
‏-  1 فلفل حار
‏-  ½ كوب جبن شيدر مقطع مكعبات
‏-  ½ كوب بسطرمة مقطعة شرائح
‏-  ¼ كوب ماء
‏-  2 ملعقة كبيرة دقيق
‏-  زيت نباتي للقلي


طريقة التحضير:

نضع الفلفل الحار على البوتاجاز ونشويه حتى ينضج تماماً.
نفرم الفلفل الحار المشوي إلى مكعبات صغيرة الحجم.

في وعاء، نخلط جبن الكريم كيري، جبنة الشيدر، البسطرمة والفلفل الحار المفروم.

نأخذ عجينة من السمبوسة نحشيها بكمية من الحشوة ثمّ نغلقها على شكل مثلث مع دهن الطرف بخليط الدقيق والماء،نكرر العملية لإنهاء كل الكمية.

نقلي السمبوسة في زيت غزير على النار حتى تنضج وتصبح جاهزة. ثم نقدّمها ساخنة على السفرة.

سمبوسة مقبلات اكلات مائدة الطعام حشوات السمبوسة

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