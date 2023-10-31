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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل لثمن نهائي كأس العالم للميني فوتبول عقب فوزها على العراق

منتخب مصر
منتخب مصر

تأهل  منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة"  إلى دور الـ 16 ثمن نهائي بطولة كأس  العالم للعبة ، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات خلال الفترة من  26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر .
 

وجاء تأهل منتخبنا الوطني عقب تحقيقه الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 2/4  في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الاول.
 

وتقدم منتخبنا الوطني بهدف لمروان عيسى في الدقيقة 8 من عمر المباراة ، قبل أن يتعادل المنتخب العراقي في الدقيقة  11 ثم يتقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ، لينتهي الشوط بتقدم العراق بهدفين لهدف وحيد لمصر ، ومع انطلاق الشوط الثاني تألق منتخبنا وفي الدقيقة 29 أحرز أحمد جابر الديك هدف التعادل لمنتخبنا ، قبل أن يضيف محمود الشناوي الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35 من عمر المباراة ، ثم يختتم جمال مبروك اهداف منتخبنا في مباراة اليوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 43 ، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا 2/4.
 

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على الكويت 0/2 في أولى مبارياته بالمونديال ثم تعثر أمام أذربيجان في المباراة الثانية .
 

وتتبقى مباراة وحيدة في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول للمونديال تجمع بين أذربيجان و الكويت في السابعة مساء اليوم ليتحدد بعدها ترتيب المجموعة.


من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ، عن سعادته بصعود كتيبة منتخب مصر لدور الـ 16 في أول مشاركة في تاريخ مصر في بطولات كأس العالم قائلا نحن نسير خطوة بخطوة تركيزنا مباراة مباراة حتى نحقق حلمنا بالوصول للمربع الذهبي والمنافسة على الكأس الغالية.
وأكد سمير:" فخور بلاعيبنا والجهاز الفني  الجميع كانوا رجال وعلى قدر المسؤلية .. مبروك لمصر مبروك لنا جميعا".
وتابع سمير:" الحمد الله .. إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا.. تحيا مصر".


ورفض أحمد سمير ولاعبي وجهاز منتخبنا الوطني مغادرة الملعب قبل الإطمئنان على اخيهم لاعب منتخب العراق الذي اصيب في آخر ثواني من عمر اللقاء ، حتى تماثل للشفاء. 


ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالإمارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ،ويضم  منتخبنا الوطني 17 لاعبا هم: علي غزال ، هشام خميس ، أحمد جابر الأطروش ، حسام حسن محمد ، ابراهيم كمال ، عمر نعمان ، مروان عيسي ، عابد إيهاب ، محمد ياقوت ، طارق باهي ،جمال محمد مبروك ، عادل مجدي كامل ،محمود السيد ،أحمد جابر إبراهيم ،طه محمود ،محمد بابادين ، و محمود جمال.


والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي  مديرا فنيا ، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربا عاما ،  عصام الشرقاوي مدربا ،  أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ،  أحمد نحلة مديرا إداريا ، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب. ويرافق البعثة  الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.

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