ننتمي لبلدنا مصر.. أحد مشايخ سيناء يعلن دعم وتأييد العواقل والقبائل للرئيس السيسي

وجه الشيخ عرفات خضر أحد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارته اليوم على شمال سيناء.

وقال عرفات خضر في كلمته أثناء لقاء رئيس الوزراء مع قبائل ومشايخ سيناء، :" لقاء اليوم طيب ومبارك ونجتمع اليوم على أرض سيناء الطاهرة الذكية ، وسيناء أرض مر بها الأنبياء ".

وأضاف عرفات خضر:" جئتم يا رئيس الوزراء على سيناء وأنتم حاملين البشائر لسيناء "، مضيفا:" أبناء سيناء على مدار التاريخ ينتمون لله ولدينه وينتمون لوطنهم مصر ولم يكونوا يوما من الأيام غير ذلك ".

وتابع عرفات خضر:" رجال سيناء يؤكدون أنهم لن يفرطوا في مصر ابدا "، مضيفا:" في عام 1968 عرضت إسرائيل أن تستقل سيناء وتكون تحت سيطرة إسرائيل لكن مشايخ وعواقل سيناء رفضوا هذا الأمر مطلقا ".

واكمل عرفات خضر:" باسم مشايخ وعواقل سيناء نعلن دعمنا للرئيس السيسي وكلنا ورائه لحراسة وعمارة أرض سيناء"، مضيفا:" ونحن مع الرئيس دعما وتأييدا ونفوضه في كل ما يتخذه من قرارات لمصلحة الوطن ".