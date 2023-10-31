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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيوت تحولت لرماد.. شاهد حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في مخيم جباليا

صدى البلد

شهد  مخيم جباليا شمالي قطاع غزة قصف عنيف راح ضحيته أكثر عدد من الشهداء والمصابين حيث أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” استشهاد وإصابة نحو 400 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتداولت وسائل اعلام عالمية مشاهد للقصف العنيف وحجم الدمار الذي خلفة القصف في المباني السكنية.

ولم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة على  استهدافات عنيفة على المستشفى الأوروبي اذ طال استهداف آخر عنيف  محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

وجدد الاحتلال  القصف على محيط مستشفى الصداقة التركي وقال راديو صوت فلسطين إن إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة في منطقة الزوايدة باستهداف منزل لعائلة زويفل وهو مليء بالسكان. 

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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