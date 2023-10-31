عميد ذكاء اصطناعي حلوان: الجامعة تعمل على إعداد منصة تفاعلية للطلاب

أعلنت جامعة حلوان عن بدء خطة للتحول الرقمي و تطوير البرامج الدراسية للكليات و اعداد برامج دراسية مواكبة لمتطلبات سوق العمل تحقيقا للتنمية .

وقد صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، إن ضمن خطة رقمنة جامعة حلوان انتهت كلية الذكاء الاصطناعي من رفع المقررات الدراسية على منصة جامعة حلوان وتم رفع عدد 2986 مقرر دراسى لعدد 22 كلية لجميع طلاب جامعة حلوان.

كما نوه الدكتور اسامة امام الي انه تعمل الجامعة علي اعداد منصة تفاعلية بين أستاذ المادة و الطلاب تعمل علي بث مواد علمية تسجيلية سواء بتقنية الفيديو أو الصوت و العمل علي اعداد مناقشات و ندوات علمية و تثقيفية بنظام اون لاين للطلاب من خلال هذه المنصة .

و تابع عميد حاسبات حلوان انه يتم العمل حاليا علي المنصة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وق وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون بين شركة سليمة جولد للذهب والمجوهرات ويمثلها محمد السعيد يوسف عبد العال سليمة، رئيس مجلس الادارة ورئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات و جامعة حلوان، ويمثلها الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل الخريجين القسم.

جاء ذلك على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بالكلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية.



كما أقيم معرض طلابي متنوع ليشمل مجالات القسم من حلي ومجوهرات ومنتجات الإضاءة ورموز التقدير التذكارية، الذى كان له الأثر وعكس نشاط القسم ودور الكلية فى المشاركة المجتمعية حيث تم بالفعل اختيار بعض أعمال الطلاب للتنفيذ بالمصنع لطلاب مشروع التخرج للعام القادم على نفقة المصنع.



كما تم بالفعل اختيار عدد 3 طلاب للعمل بالمصنع بقسم التصميم واشراف الإنتاج.

وعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور شريف حسن، الدكتورة ايمان ابو طالب، الدكتورة مروة خفاجى، وكلاء الكلية، الدكتور محمود أحمد رئيس القسم العلمى، وبحضور جميع اساتذة القسم والهيئة المعاونة، وبعض الخريجين وبعض رجال الصناعة.

كما يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد الكلية، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، وإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مجالات عملهم المهنية بمختلف التخصصات السياحية والفندقية، ويتكون البرنامج من 3 مستويات لغوية، بحيث يحتوي كل مستوى على 36 ساعة تدريبية، أي بواقع 108 ساعات للبرنامج ككل، ويتم التدريب بمعدل 9 ساعات أسبوعية، وبذلك يمتد البرنامج لمدة 3 أشهر متصلة، وسيكون التدريب حضورياً بمقر كلية السياحة والفنادق وأونلاين، وبعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح يحصل الطالب على شهادة معتمدة من المركز، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة التوجه لمركز اللغات.